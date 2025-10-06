Turismo nel Bresciano, da Usa e Canada 3 milioni di dollari in 6 mesi

Nel primo semestre del 2025 i flussi turistici provenienti da Stati Uniti e Canada hanno generato un indotto di oltre 3 milioni di dollari per la filiera turistica bresciana. Il mercato nordamericano si conferma così sempre più strategico: +21% di viaggiatori e +23,5% di pernottamenti rispetto al 2024, con coppie e famiglie a rappresentare la quota maggiore delle prenotazioni. Da segnalare anche l’elevata programmazione dei viaggi: oltre un terzo delle prenotazioni è stato effettuato con più di tre mesi di anticipo.

I dati sono stati resi noti in occasione della quinta edizione del progetto «Meet Brescia Exellence», ideato da Visit Brescia per portare sul territorio i flussi turistici provenienti da Usa e Canada.

Il trend

«Negli ultimi anni – ha commentato Eugenio Massetti, presidente di Visit Brescia – abbiamo assistito a una crescita significativa dei flussi da oltreoceano, con punte che in alcuni periodi hanno superato il +300% rispetto al 2021. Questo trend non è casuale, ma il risultato di una strategia di promozione mirata sui mercati nordamericani, di azioni coordinate con operatori del settore e di una valorizzazione delle esperienze autentiche che il territorio sa offrire. Ora dobbiamo continuare a investire sulla qualità dell’accoglienza e sulla costruzione di pacchetti integrati, capaci di coniugare cultura, natura ed enogastronomia».

Secondo i dati, tra il 2019 e il 2024 le presenze statunitensi in provincia di Brescia sono cresciute del +90%, arrivando a superare le 146mila notti. Gli Usa sono diventati così il primo mercato extraeuropeo per capacità di spesa e il decimo in assoluto tra quelli esteri.

Promozione

Un risultato frutto della campagna di promozione condotta da Visit Brescia tra gennaio e giugno, che ha portato a una crescita a doppia cifra in tutti i principali indicatori: +51% nelle ricerche online, +29% nelle prenotazioni e +13,4% nella tariffa media giornaliera rispetto allo stesso periodo del 2024.

Turisti davanti al Tempio Capitolino - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Proprio per rafforzare questo legame, dal 4 al 7 ottobre è in corso la quinta edizione di Meet Brescia Excellence: 19 delegati tra tour operator e agenzie di viaggio statunitensi e canadesi stanno visitando la città, i laghi di Garda e d’Iseo e la Franciacorta.