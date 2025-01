Turchia, 66 i morti nell'incendio alla stazione sciistica

Sono 66 le persone che hanno perso la vita a causa di un incendio scoppiato nella notte in un albergo presso una stazione sciistica in Turchia, in provincia di Bolu, nell'Anatolia centrale. Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Ali Yerlikaya, aggiornando il bilancio delle vittime e facendo sapere che i feriti sono in tutto 51 persone, riferisce Anadolu.

Uno dei 51 feriti in ospedale si trova in terapia intensiva. È stata avviata un'inchiesta per determinare le causa dell'incendio, che i vigili del fuoco sono riusciti a domare dopo circa 10 ore. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha dichiarato che «tutte le misure necessarie saranno prese per fare luce su tutti gli aspetti dell'incidente e per assicurare alla giustizia i responsabili», riferisce Anadolu.

La ricostruzione

L'incendio è scoppiato, per motivi ancora da chiarire, alle 3:27 ora locale (l'1:27 in Italia) all'interno del Gran Kartal Hotel, un albergo di 12 piani con le pareti rivestite in legno presso la stazione sciistica Kartalkaya sulle montagne in provincia di Bolu, nell'Anatolia centrale, circa 150 chilometri a nord ovest della capitale Ankara. Come riferiscono media locali, al momento dell'incendio la struttura ospitava 237 persone e alcune sono morte dopo essersi gettate dalle finestre per sfuggire alla fiamme.