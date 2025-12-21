Trovato in un canale il cadavere del 16enne scomparso dopo una cena
Il corpo di Dario Cipullo, giovane rugbista scomparso in provincia di Novara, è stato ritrovato ad Agognate: sulle cause della morte indagano i carabinieri
Trovato morto il 16enne scomparso dopo la cena con gli amici - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Il corpo di Dario Cipullo, il 16enne scomparso in provincia di Novara il 19 dicembre dopo una sera trascorsa con gli amici, è stato trovato nel canale Cavour ad Agognate.
Il giovane era stato visto per l’ultima volta intorno all’una di notte vicino al centro commerciale San Martino. Da quel momento il suo telefono è risultato spento. Il cadavere del giovane rugbista è stato ripescato dai Vigili del fuoco nei pressi della rotonda che porta al casello autostradale dell’A4 di Novara ovest. Sulle cause della morte indagano i carabinieri.
