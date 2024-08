Trovano quasi 2.000 euro per strada e li restituiscono

Questa mattina quattro cittadini hanno permesso alla Polizia provinciale di recuperare 2.000 in banconote in via Corsica. Certamente parte di una somma più ampia visto che – come riportano i testimoni – altri soldi erano già stati trafugati da alcuni passanti.

Attorno alle 8 una pattuglia in transito è stata fermata dai cittadini all’altezza del civico 299 per segnalare la presenza delle banconote sulla strada. Grazie al senso civico delle quattro persone (E.G. nata a Brescia nel 1978, S.B. nato a Brescia nel 1974, A.F. nato ad Azzano Mella nel 1959 e F.S. nato a Brescia nel 1992), il vicecommisario Massimo Roccia e l’agente Gaetano Salerno hanno potuto rinvenire 32 banconote da 50 euro e 12 banconote da 20 euro, per un totale di 1.840 euro.

Non è stato possibile risalire al legittimo proprietario, che avrà un anno di tempo per reclamare le banconote smarrite, attualmente accantonate in un conto corrente di deposito della Polizia provinciale.