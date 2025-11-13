Giornale di Brescia
Trieste, madre uccide figlio di 9 anni tagliandogli la gola

A scoprire l’omicidio sono stati gli agenti della Squadra mobile, che erano stati allertati dal padre del bambino: non riusciva a mettersi in contatto con la donna
L'abitazione dove è avvenuto l'omicidio - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Dramma a Muggia, in provincia di Trieste, dove una madre di origini ucraine ha ucciso il proprio figlio di 9 anni tagliandogli la gola. A scoprire l’orrendo omicidio sono stati gli agenti della squadra mobile di Trieste, allertati dal padre, che non riusciva a mettersi in contatto con la donna, dalla quale era separato. A quanto si apprende, la donna del 1970 era seguita dai servizi sociali. La Polizia di Stato di Trieste ha dato esecuzione, nella mattinata odierna, al fermo disposto dall’Autorità giudiziaria.

Il fatto

Ieri sera, il personale delle Volanti della Questura e del Commissariato di Muggia è intervenuto in piazza Marconi a Muggia, su segnalazione del padre del bambino, triestino del 1967, che non riusciva a contattare né la madre né il figlio al momento della riconsegna del minore, prevista verso le 21.

Con l’ausilio dei vigili del fuoco, il personale è entrato nell’abitazione rinvenendo il corpo esanime del bambino, che presentava ferite da arma da taglio al collo, e la madre, in stato di shock, con dei tagli sulle braccia, per i quali è stata presa in cura dai sanitari e trasportata all’ospedale di Cattinara. Gli immediati accertamenti della squadra mobile, diretta dal sostituto procuratore della Repubblica intervenuto sul posto, e i rilievi della polizia scientifica hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti, attribuendo la responsabilità del gesto alla madre, che ha successivamente tentato di togliersi la vita.

Il nucleo familiare risulta essere seguito da diversi anni dai servizi sociali del Comune di Muggia. La donna, al termine delle attività, sarà condotta alla casa circondariale di Trieste.

