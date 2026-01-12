Trenord, sciopero in Lombardia: orari e fasce di garanzia dei treni

Possibili disagi per chi utilizza il trasporto ferroviario per lo sciopero indetto dal sindacato Orsa, a fermarsi sarà il personale di Trenord che aderisce al sindacato stesso.

Quanto dura

Lo sciopero è iniziato alle 3 di stanotte e finirà alle 2 martedì 13 gennaio. L’agitazione è nazionale e riguarderà in Lombardia le linee di Trenord. Per i pendolari i disagi dovrebbero essere limitati, almeno nelle ore di punta, perché sono in vigore le fasce di garanzia: al mattino sono stati confermati i treni con partenza e arrivo dalle 6 alle 9, mentre nella seconda parte di giornata saranno garantite le corse con partenza e arrivo tra le 18 e 21. La lista completa dei treni garantiti è disponibile sul sito. Trenord invita a controllare le informazioni nelle stazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sul sito e sulla app. È possibile chiedere il rimborso del proprio viaggio, entro 30 giorni a partire dalla data di inizio dell’agitazione sindacale.

SCIOPERO



🔵 Dalle ore 03:00 del 12 Gennaio

alle ore 02:00 del 13 Gennaio



Il sindacato ORSA ha proclamato uno sciopero che potrà generare ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e alla Lunga Percorrenza di Trenord.



Dalle 6 alle 9 e… — Trenord (@OfficialTrenord) January 10, 2026

Le richieste

Nelle rivendicazioni figura il contratto di secondo livello, cioè quello territoriale con integrazioni relative alla regione lombarda e alle specificità aziendali, contratto scaduto da 10 anni. Orsa chiede che il rinnovo tenga conto conto della perdita del potere d'acquisto per l'aumento del costo della vita causato dall'inflazione. Fra le ragioni della nuova protesta c'è anche il problema sicurezza che solo venerdì scorso aveva portato al primo sciopero nazionale del personale ferroviario aderente al Cub.

«Il 7 gennaio - ricorda Orsa - è stato aggredito un macchinista a Lodi, ad appena poche ore dall'omicidio a Bologna del capotreno Alessandro Ambrosio».