Tranciato un tubo del gas, fatti uscire tutti gli studenti al Golgi di Breno

L’allarme è scattato a metà mattina, quando uno degli operai dell’azienda che sta realizzando lavori all’esterno del liceo Golgi di Breno ha comunicato la rottura di un tubo del gas. Da qui la decisione di far uscire precauzionalmente tutti gli studenti per permettere la messa in sicurezza dell’area e la riparazione del guasto.

Il tubo del gas © www.giornaledibrescia.it

I Vigili del fuoco hanno chiuso al traffico e al passaggio la zona. Per gli studenti sono così finite in anticipo le lezioni.