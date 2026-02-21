Giornale di Brescia
Tragedia a Corteno Golgi: la stufa a legna scoppia, muore un uomo

Simone Bracchi
Un uomo di 54 anni è morto a seguito di un'esplosione avvenuta all'interno della propria abitazione di via Paolo VI
  • I mezzi di soccorso in via Paolo VI a Corteno Golgi
  • I mezzi di soccorso in via Paolo VI a Corteno Golgi
  • I mezzi di soccorso in via Paolo VI a Corteno Golgi
  • I mezzi di soccorso in via Paolo VI a Corteno Golgi
Tragedia a Corteno Golgi, dove un uomo di 54 anni è morto a seguito di un'esplosione avvenuta all'interno della propria abitazione di via Paolo VI. La vittima è Sergio Lippi, nato a Tirano (Sondrio) e originario del paese, ma da anni residente a Lugano, in Svizzera, con la famiglia.

Stando ai primi accertamenti, all'origine dell'incendio il malfunzionamento di una stufa/caminetto a legna. L'uomo si trovava nel garage con il figlio di 14 anni, quando ha sentito dei rumori strani provenire dall’abitazione. Nell'aprire la porta della stanza, in cui c’era la stufa, avrebbe innescato lo scoppio. Per il 54enne non c'è stato nulla da fare, sarebbe morto a causa dei fumi inalati. Sul posto diverse squadre dei Vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Breno. La salma è stata restituita alla famiglia: l’uomo, infatti, ha diversi parenti in paese. 

esplosioneCorteno Golgi
