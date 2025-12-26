Tragedia alla cena della vigilia di Natale: muore soffocato dal panettone

Un boccone di panettone e mandarino ha trasformato in tragedia la cena della vigilia di Natale di una famiglia di Settimo Torinese. Giovanni Lopez è morto soffocato, a 47 anni, davanti ai genitori e ad altri parenti. I familiari hanno cercato di soccorrerlo, dopo aver capito la gravità della situazione, quindi hanno contattato il 118.

Tentativi disperati

I tentativi di rianimazione da parte degli operatori si sono rivelati però inutili per lui. Sul posto sono arrivati carabinieri e medico legale che ha parlato di «natura accidentale» del decesso. Un episodio che ha lasciato sgomenti parenti e amici di Giovanni. «Sarai sempre nei nostri cuori – ha scritto in un post sui social il fratello –. Eri puro, generoso e buono anche fin troppo. Spero che il Signore sarà buono con te e spero che sei andato in una vita migliore. Ti voglio bene, fratello mio».