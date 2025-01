Tragedia a Ponte di Legno, addio a Francesco Prati

Residente a Gussago, il 70enne si trovava con due amici in cordata in Valbione. La sua passione per la montagna lo aveva portato ad essere uno dei più apprezzati alpinisti della provincia

3 ' di lettura

Tragedia a Ponte di Legno: la vittima è Francesco Prati - © www.giornaledibrescia.it

La piccozza è rimasta conficcata nella cascata di ghiaccio che stava scalando. Il disperato tentativo di non precipitare nel vuoto. Ma non c’è stato nulla da fare. Francesco Prati, 70 anni di Gussago, è morto sul colpo, dopo un volo di 30 metri, sotto gli occhi dei due amici che erano con lui. Insieme avrebbero dovuto trascorrere una giornata in montagna, facendo quello che più amavano, e invece l’arrampicata in cordata si è trasformata in un incubo. Un incubo soprattutto per la famiglia: per la