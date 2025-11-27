Giornale di Brescia
﻿Cronaca

Traffico internazionale di droga: blitz contro clan albanesi

Andrea Cittadini
La Guardia di Finanza di Brescia ha scoperto un giro di droga con il cuore in provincia: firmate 24 misure cautelari
Droga, l'operazione della Guardia di Finanza di Brescia
Due ordinanze firmate dal gip del tribunale di Brescia, 24 misure cautelari di cui 9 arresti a Brescia e un traffico internazionale di droga – con il cuore nel territorio provinciale – sgominato. Le basi erano a Rovato e Palazzolo. È quanto emerge da un’inchiesta della Guardia di Finanza di Brescia. L’attività di importazione e poi spaccio di droga era nelle mani di clan albanesi. Disposto anche un ingente sequestro di denaro. In totale sono 49 le persone indagate, di cui 46 albanesi.

Sono stati sequestrati circa 3 milioni di euro, frutto delle attività illecite dei clan. Secondo quanto riportato dagli inquirenti, la droga avrebbe generato un profitto di circa 12 milioni di euro. 

La cocaina arriva dal Sud America mentre l’eroina dall’Albania. Nell’inchiesta sono emerse le figure di autisti di bus che erano inconsapevoli di trasportare droga e camionisti che invece erano compiacenti. 

drogaspaccio di drogaPalazzolo sull'OglioRovato
  3. Ricarica la pagina se necessario