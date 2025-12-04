Giornale di Brescia
Traffico di farmaci dopanti, perquisizioni dei Nas anche a Brescia

I Carabinieri del Nas di Torino e Genova hanno dato esecuzione ad alcuni decreti di perquisizione emessi a carico di persone orbitanti nel mondo del bodybuilding
I Carabinieri del Nas di Torino e Genova, hanno dato esecuzione ad oltre 60 decreti di perquisizione, emessi dalla Procura della Repubblica di Savona eseguiti a carico di persone orbitanti nel mondo del bodybuilding, nel contesto di una attività d'indagine finalizzata a contrastare un illecito traffico di farmaci dopanti.

Tra le province finite nell’indagine anche quella di Brescia. Controlli poi ad Ascoli Piceno, Bologna, Cagliari, Campobasso, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Genova, Imperia, Lecce, Livorno, Milano, Modena, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Pescara, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Teramo, Terni, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza.

Le attività di polizia giudiziaria, finalizzate al sequestro delle illecite sostanze, sono state eseguite con l'ausilio dei Comandi Arma e dei Nas territorialmente competenti, nonché del personale della Sezione Cripto valute del Comando Carabinieri Antisofisticazione Monetaria.

