Torna percorribile il ponte di Ceto sulla Sp 87: conclusi i lavori di manutenzione

Dopo 150 giorni di lavori è tornato regolarmente percorribile il ponte di Ceto, che collega il centro di Badetto di Ceto con l'abitato di Cerveno lungo la Sp 87. Le verifiche sul manufatto avevano infatti evidenziato condizioni critiche di conservazione di alcuni punti.

Le opere hanno avuto un costo complessivo di 1.100.000 euro e sono state finanziate con fondi del «Decreto ponti».

«Questo intervento rappresenta un altro importante tassello nell'opera di controllo e manutenzione della rete viaria gestita dalla Provincia. La sorveglianza sullo stato di salute dei ponti condotta in collaborazione con il Dipartimento di ingegneria civile, architettura, ambiente e di matematica - ricorda il consigliere provinciale delegato ai Lavori Pubblici Paolo Fontana - è un ulteriore impegno da parte di questa Amministrazione a garanzia della sicurezza delle strade bresciane e di chi le percorre. Un impegno costante, garantito anche nella rapidità degli interventi posti in essere per risolvere criticità che potrebbero avere conseguenze particolarmente gravi».