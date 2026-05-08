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Tonno, alcolici e cioccolato in auto: denunciati per ricettazione

A Bagnolo Mella fermati due uomini, già noti alle forze dell’ordine, che non hanno saputo dimostrare la provenienza della merce, del valore di circa 2.000 euro
La merce sequestrata dai carabinieri
La merce sequestrata dai carabinieri

Due cittadini romeni, di 39 e 32 anni, sono stati denunciati in stato di libertà dai carabinieri della Stazione di Bagnolo Mella per ricettazione in concorso. Il controllo è scattato nel pomeriggio di mercoledì 6 maggio nel parcheggio di un supermercato del centro cittadino.

I due uomini erano a bordo di una Volkswagen Passat con targa romena e avevano appena parcheggiato per entrare nel punto vendita quando i militari, impegnati in un servizio perlustrativo, hanno deciso di procedere a un controllo. A insospettire i carabinieri sarebbe stato l’atteggiamento dei due. Il 39enne, secondo quanto riferito, risultava già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di polizia e penali, in particolare per reati contro il patrimonio.

Durante la perquisizione del veicolo, nel bagagliaio sono state trovate cinque borse contenenti prodotti alimentari, creme, detergenti, deodoranti e altri articoli per la cura della persona e dell’igiene. Il valore complessivo della merce sequestrata è stimato in circa 2mila euro.

I due non sono stati in grado di giustificarne la provenienza né di mostrare documentazione fiscale che ne attestasse l’acquisto. La merce è stata quindi sottoposta a sequestro per consentire ulteriori accertamenti.

Sono in corso verifiche anche attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Per entrambi è stata inoltre avanzata la proposta di foglio di via obbligatorio dal Comune di Bagnolo Mella.

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