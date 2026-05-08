Tonno, alcolici e cioccolato in auto: denunciati per ricettazione

Due cittadini romeni, di 39 e 32 anni, sono stati denunciati in stato di libertà dai carabinieri della Stazione di Bagnolo Mella per ricettazione in concorso. Il controllo è scattato nel pomeriggio di mercoledì 6 maggio nel parcheggio di un supermercato del centro cittadino.

I due uomini erano a bordo di una Volkswagen Passat con targa romena e avevano appena parcheggiato per entrare nel punto vendita quando i militari, impegnati in un servizio perlustrativo, hanno deciso di procedere a un controllo. A insospettire i carabinieri sarebbe stato l’atteggiamento dei due. Il 39enne, secondo quanto riferito, risultava già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di polizia e penali, in particolare per reati contro il patrimonio.