Tonno, alcolici e cioccolato in auto: denunciati per ricettazione

Due cittadini romeni, di 39 e 32 anni, sono stati denunciati in stato di libertà dai carabinieri della Stazione di Bagnolo Mella per ricettazione in concorso. Il controllo è scattato nel pomeriggio di mercoledì 6 maggio nel parcheggio di un supermercato del centro cittadino.
I due uomini erano a bordo di una Volkswagen Passat con targa romena e avevano appena parcheggiato per entrare nel punto vendita quando i militari, impegnati in un servizio perlustrativo, hanno deciso di procedere a un controllo. A insospettire i carabinieri sarebbe stato l’atteggiamento dei due. Il 39enne, secondo quanto riferito, risultava già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di polizia e penali, in particolare per reati contro il patrimonio.
Durante la perquisizione del veicolo, nel bagagliaio sono state trovate cinque borse contenenti prodotti alimentari, creme, detergenti, deodoranti e altri articoli per la cura della persona e dell’igiene. Il valore complessivo della merce sequestrata è stimato in circa 2mila euro.
I due non sono stati in grado di giustificarne la provenienza né di mostrare documentazione fiscale che ne attestasse l’acquisto. La merce è stata quindi sottoposta a sequestro per consentire ulteriori accertamenti.
Sono in corso verifiche anche attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Per entrambi è stata inoltre avanzata la proposta di foglio di via obbligatorio dal Comune di Bagnolo Mella.