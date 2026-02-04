Tonale, cade sulla pista da sci: grave turista inglese
L’uomo, 68 anni, era cosciente, ma nell’incidente avrebbe riportato delle fratture
Non sarebbe in pericolo di vita, ma nella caduta su una delle piste da sci al Tonale – Ponte di Legno – avrebbe riportato alcune fratture. Trasportato in ospedale in codice rosso un turista inglese di 68 anni.
L’incidente sulle piste è avvenuto questa mattina poco dopo le 9. Stando alle prime ricostruzioni, lo sciatore avrebbe fatto tutto da solo. Al momento dei soccorsi era cosciente, ma nella caduta ha riportato ferite serie.
L’uomo è stato trasportato a Esine in ambulanza, perché non è stato possibile l’intervento dell’elisoccorso.
