Test Medicina, spuntano foto delle prove: il Mur pronto ad annullare esami

È stata una giornata importante per 55mila aspiranti medici: si è tenuta infatti la prima prova d'esame dopo il cosiddetto semestre «filtro» o «aperto» iniziato i primi di settembre. L'87% di chi ha frequentato le lezioni - in presenza, a distanza o miste - si è iscritto all'esame.

Il sistema è stato costantemente monitorato tanto che a che fine giornata è emerso che sono circolate sui social alcune foto delle prove prima della fine dell'esame. Tutte le immagini attualmente in circolazione saranno trasmesse dal ministero dell'Università agli atenei, per mezzo della Conferenza dei rettori - è trapelato dal dicastero - affinché possano essere individuati i responsabili e ripristinato il pieno rispetto delle procedure previste, incluso l'annullamento della prova.

L'eventuale annullamento non riguarderà tutta la procedura ma l'esame del candidato individuato come responsabile della diffusione delle immagini.

Anche la Crui assicura «totale intransigenza». Le commissioni esaminatrici avvieranno nelle prossime ore le operazioni di correzione dei compiti ed entro il prossimo tre dicembre sarà pubblicato sulla piattaforma Universitaly l'esito degli esami del primo appello. Ogni studente avrà 48 ore di tempo per accettare il risultato o rifiutarlo. Il secondo appello si terrà il 10 dicembre.