Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaItalia e Estero

Terremoto in Romagna, due scosse tra Forlì e Ravenna

Per ora non si registrano danni, ma la popolazione le ha avvertite nitidamente: epicentro nel Ravennate
Il centro di Faenza
Il centro di Faenza
AA

Una scossa di terremoto è stata registrata alle 9.27 in Romagna. Secondo le stime ancora provvisorie dell’Ingv, la magnitudo è stata compresa tra 4 e 4.5. Il sisma è stato avvertito distintamente in provincia di Forlì-Cesena e a Forlì molte persone sono scese in strada. Pochi minuti dopo, alle 9.29, è stata registrata una seconda scossa, di magnitudo stimata tra 3.7 e 4.2, con epicentro nel Ravennate.

Le scosse

Un primo bilancio più dettagliato diffuso dalla sala sismica Ingv di Roma indica per la prima scossa una magnitudo di 4.3, con epicentro a 7 chilometri da Russi, in provincia di Ravenna, e una profondità di 23 chilometri. La seconda scossa, avvenuta due minuti dopo, è stata di magnitudo 4.1, con epicentro a 8 chilometri da Faenza, sempre nel Ravennate, poco distante dalla prima.

Persone fatte uscire dal tribunale di Faenza
Persone fatte uscire dal tribunale di Faenza

Al momento si segnala paura tra la popolazione, ma non risultano danni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
terremototerremoto nel RavennateRavennaForlì
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario