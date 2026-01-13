Terremoto in Romagna, due scosse tra Forlì e Ravenna

Una scossa di terremoto è stata registrata alle 9.27 in Romagna. Secondo le stime ancora provvisorie dell’Ingv, la magnitudo è stata compresa tra 4 e 4.5. Il sisma è stato avvertito distintamente in provincia di Forlì-Cesena e a Forlì molte persone sono scese in strada. Pochi minuti dopo, alle 9.29, è stata registrata una seconda scossa, di magnitudo stimata tra 3.7 e 4.2, con epicentro nel Ravennate.

Le scosse

Un primo bilancio più dettagliato diffuso dalla sala sismica Ingv di Roma indica per la prima scossa una magnitudo di 4.3, con epicentro a 7 chilometri da Russi, in provincia di Ravenna, e una profondità di 23 chilometri. La seconda scossa, avvenuta due minuti dopo, è stata di magnitudo 4.1, con epicentro a 8 chilometri da Faenza, sempre nel Ravennate, poco distante dalla prima.

Persone fatte uscire dal tribunale di Faenza

Al momento si segnala paura tra la popolazione, ma non risultano danni.