Temù: uomo perde il controllo dell’auto e finisce contro un camion

A Temù un uomo di 77 anni avrebbe perso il controllo della sua auto schiantandosi contro un guardrail.

Le ipotesi

I sanitari non escludono che la perdita di controllo del suo mezzo sua dovuta ad un malore.

L’uomo ha terminato la sua corsa contro un camion in sosta ed è rimasto incastrato nell'abitacolo. Per questo sono intervenuti i Vigili del fuoco per estrarlo dall’auto. Sul posto, in via Vittorio Emanuele II, i carabinieri della Compagnia di Breno.

L’anziano è stato poi trasferito in codice giallo all’ospedale in eliambulanza.