Tempio crematorio, a Sant’Eufemia più di 4mila cremazioni all’anno

La richiesta continua a crescere, soprattutto dopo che la Chiesa nel 2016 ha chiarito che la cremazione non è «di per sé contraria alla religione cristiana»

Il tempio crematorio di Sant'Eufemia - Foto © www.giornaledibrescia.it

Sono 12 gli impianti crematori in regione Lombardia, tanti quanti l’Emilia Romagna. Ne hanno di più in Piemonte, che ne conta 14. Seguono la Toscana con 11 e il Veneto con 8 per arrivare all’Umbria e alla Calabria che ne hanno solo uno e alle regioni Molise, Abruzzo e Basilicata che ne sono sprovviste. In Lombardia In Lombardia, dicevamo, sono 12 i templi crematori: tutte le province sono servite tranne quella di Monza e della Brianza; Milano ne ha due. Una pratica la cui richiesta negli anni è