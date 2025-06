Il campione olimpico Tebogo ha incontrato papa Leone XIV

Sabato 14 giugno Letsile Tebogo, campione olimpico nei 200 metri, in occasione del Giubileo degli sportivi ha avuto l’occasione di essere ricevuto in udienza da papa Leone XIV.

All'Auditorium Augustinianum in piazza San Pietro, nella capitale, si è tenuto il forum «Lo slancio della speranza, storie oltre il podio», dove il corridore botswano è intervenuto con altri campioni dello sport passato e presente: c’erano anche l’ex presidente del Cio Thomas Bach, l’allenatore del Milan Sergio Conceicao, la leggenda della scherma italiana Valentina Vezzali ed Emelio Castro Guesco, atleta paralimpico del Team Rifugiati.

L’incontro

Prima del forum Tebogo, insieme al suo coach Dose Mosymaniane e Federico Rosa (organizzatore del Banca Valsabbina Grand Prix Brescia 2025), ha incontrato il pontefice, che ha confermato la sua grande attenzione al mondo dello sport e ai suoi protagonisti: «Lo sport aiuti a costruire un mondo migliore, è una via privilegiata per costruire la pace, perché è una scuola di rispetto e lealtà che fa crescere la cultura dell’incontro e della fratellanza. Lo sport è gioia di vivere, gioco, festa e come tale, voi che siete i suoi più illustri rappresentanti, avete il compito di valorizzarlo».

«Molte persone avranno cercato sulla mappa il Botswana dopo il mio oro olimpico – ha detto Tebogo al pontefice –. Anche avere l’attenzione del mondo per un territorio ignorato è una grande vittoria».

