Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaItalia e Estero

L’amico di Tatiana Tramacere: «È stata lei a organizzare tutto»

Il trentenne ai carabinieri dopo il ritrovamento della giovane in casa sua a Nardò: «Mi ha chiesto di aiutarla, voleva isolarsi». La versione sarebbe stata confermata dalla stessa Tatiana, che è tornata a casa
La foto profilo di Tatiana Tramacere su Facebook
La foto profilo di Tatiana Tramacere su Facebook
AA

«È stata lei ad organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla, perché diceva che ero l’unico di cui si fidava. Mi ha detto che era giù di morale e voleva isolarsi dal mondo per un po’, ancora qualche giorno e poi sarebbe tornata a casa». È questa la versione che Dragos-Ioan Gheormescu ha fornito ai carabinieri ieri sera. Il trentenne è stato ascoltato prima e dopo il ritrovamento in casa sua a Nardò di Tatiana Tramacere, la ragazza di cui non si avevano notizie dal 24 novembre scorso. Questa versione sarebbe stata confermata anche dalla stessa Tatiana.

Il rientro a casa

La giovane è tornata nella notte a casa dove vive con i genitori a Nardò. La 27enne scomparsa dal 24 novembre, dopo essere stata ritrovata nell’abitazione dell’amico Dragos-Ioan Gheormescu ieri sera poco dopo le 21.30, è stata sottoposta ad alcuni accertamenti clinici all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, per poi rientrare dalla sua famiglia intorno alle 3.00. Le sue condizioni di salute sono buone.

Dragos-Ioan Gheormescu, amico di Tatiana Tramacere - Foto Ansa/Chi l'ha visto © www.giornaledibrescia.it
Dragos-Ioan Gheormescu, amico di Tatiana Tramacere - Foto Ansa/Chi l'ha visto © www.giornaledibrescia.it

La famiglia tramite l’avvocato di fiducia, Tommaso Valente, fa sapere che in questo momento «chiede serenità per loro e per la figlia».

Le dichiarazioni del fratello

Tatiana «sta bene: ora ha bisogno di pace, serenità, tranquillità e la vicinanza della sua famiglia. Noi a lei non abbiamo fatto domande. Quando l'abbiamo trovata l'abbiamo abbracciata, e non vogliamo pressarla. Sarà lei quando se la sentirà, e quando si sarà ripresa, magari focalizzerà che adesso è ritornata a casa, a raccontarci».

La casa dove è stata trovata Tatiana Tramacere - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
La casa dove è stata trovata Tatiana Tramacere - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Lo ha detto il fratello Vladimir, il fratello di Tatiana Tramacere. «Voglio ringraziare tutti i militari dell'Arma che si sono impegnati ad aiutarci, e non ci hanno mai abbandonato. Oggi - ha concluso - è una giornata di festa».

Il lavoro degli inquirenti

I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto in questi 11 giorni e ormai sembrerebbe sempre più certo che si sia trattato di un allontanamento volontario, con l’aiuto dell’amico Dragos-Ioan Gheormescu. Anche Dragos è tornato a casa la notte scorsa, e non è stato sottoposto ad alcuna misura cautelare. Ieri sera quando è stata trovata Tatiana, i carabinieri non hanno trovato alcun segno di costrizione. In mattinata la ragazza potrebbe essere nuovamente ascoltata.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Tatiana Tramacereragazza scomparsaallontanamento volontarioDragos-Ioan GheormescuNardò
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario