L’amico di Tatiana Tramacere: «È stata lei a organizzare tutto»

«È stata lei ad organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla, perché diceva che ero l’unico di cui si fidava. Mi ha detto che era giù di morale e voleva isolarsi dal mondo per un po’, ancora qualche giorno e poi sarebbe tornata a casa». È questa la versione che Dragos-Ioan Gheormescu ha fornito ai carabinieri ieri sera. Il trentenne è stato ascoltato prima e dopo il ritrovamento in casa sua a Nardò di Tatiana Tramacere, la ragazza di cui non si avevano notizie dal 24 novembre scorso. Questa versione sarebbe stata confermata anche dalla stessa Tatiana.

Il rientro a casa

La giovane è tornata nella notte a casa dove vive con i genitori a Nardò. La 27enne scomparsa dal 24 novembre, dopo essere stata ritrovata nell’abitazione dell’amico Dragos-Ioan Gheormescu ieri sera poco dopo le 21.30, è stata sottoposta ad alcuni accertamenti clinici all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, per poi rientrare dalla sua famiglia intorno alle 3.00. Le sue condizioni di salute sono buone.

Dragos-Ioan Gheormescu, amico di Tatiana Tramacere - Foto Ansa/Chi l'ha visto © www.giornaledibrescia.it

La famiglia tramite l’avvocato di fiducia, Tommaso Valente, fa sapere che in questo momento «chiede serenità per loro e per la figlia».

Le dichiarazioni del fratello

Tatiana «sta bene: ora ha bisogno di pace, serenità, tranquillità e la vicinanza della sua famiglia. Noi a lei non abbiamo fatto domande. Quando l'abbiamo trovata l'abbiamo abbracciata, e non vogliamo pressarla. Sarà lei quando se la sentirà, e quando si sarà ripresa, magari focalizzerà che adesso è ritornata a casa, a raccontarci».

La casa dove è stata trovata Tatiana Tramacere - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Lo ha detto il fratello Vladimir, il fratello di Tatiana Tramacere. «Voglio ringraziare tutti i militari dell'Arma che si sono impegnati ad aiutarci, e non ci hanno mai abbandonato. Oggi - ha concluso - è una giornata di festa».

Il lavoro degli inquirenti

I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto in questi 11 giorni e ormai sembrerebbe sempre più certo che si sia trattato di un allontanamento volontario, con l’aiuto dell’amico Dragos-Ioan Gheormescu. Anche Dragos è tornato a casa la notte scorsa, e non è stato sottoposto ad alcuna misura cautelare. Ieri sera quando è stata trovata Tatiana, i carabinieri non hanno trovato alcun segno di costrizione. In mattinata la ragazza potrebbe essere nuovamente ascoltata.