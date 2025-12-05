L’amico di Tatiana Tramacere: «È stata lei a organizzare tutto»
«È stata lei ad organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla, perché diceva che ero l’unico di cui si fidava. Mi ha detto che era giù di morale e voleva isolarsi dal mondo per un po’, ancora qualche giorno e poi sarebbe tornata a casa». È questa la versione che Dragos-Ioan Gheormescu ha fornito ai carabinieri ieri sera. Il trentenne è stato ascoltato prima e dopo il ritrovamento in casa sua a Nardò di Tatiana Tramacere, la ragazza di cui non si avevano notizie dal 24 novembre scorso. Questa versione sarebbe stata confermata anche dalla stessa Tatiana.
Il rientro a casa
La giovane è tornata nella notte a casa dove vive con i genitori a Nardò. La 27enne scomparsa dal 24 novembre, dopo essere stata ritrovata nell’abitazione dell’amico Dragos-Ioan Gheormescu ieri sera poco dopo le 21.30, è stata sottoposta ad alcuni accertamenti clinici all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, per poi rientrare dalla sua famiglia intorno alle 3.00. Le sue condizioni di salute sono buone.
La famiglia tramite l’avvocato di fiducia, Tommaso Valente, fa sapere che in questo momento «chiede serenità per loro e per la figlia».
Le dichiarazioni del fratello
Tatiana «sta bene: ora ha bisogno di pace, serenità, tranquillità e la vicinanza della sua famiglia. Noi a lei non abbiamo fatto domande. Quando l'abbiamo trovata l'abbiamo abbracciata, e non vogliamo pressarla. Sarà lei quando se la sentirà, e quando si sarà ripresa, magari focalizzerà che adesso è ritornata a casa, a raccontarci».
Lo ha detto il fratello Vladimir, il fratello di Tatiana Tramacere. «Voglio ringraziare tutti i militari dell'Arma che si sono impegnati ad aiutarci, e non ci hanno mai abbandonato. Oggi - ha concluso - è una giornata di festa».
Il lavoro degli inquirenti
I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto in questi 11 giorni e ormai sembrerebbe sempre più certo che si sia trattato di un allontanamento volontario, con l’aiuto dell’amico Dragos-Ioan Gheormescu. Anche Dragos è tornato a casa la notte scorsa, e non è stato sottoposto ad alcuna misura cautelare. Ieri sera quando è stata trovata Tatiana, i carabinieri non hanno trovato alcun segno di costrizione. In mattinata la ragazza potrebbe essere nuovamente ascoltata.
