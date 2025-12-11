Giornale di Brescia
Tatiana Tramacere a «Chi l’ha visto» chiede scusa: «Non ero lucida»

«Non è stata una bravata», ha aggiunto la ragazza pugliese che la famiglia credeva scomparsa. «Una battaglia interiore che dura da due anni»
Tatiana Tramacere a Chi l'ha visto?
Tatiana Tramacere a Chi l'ha visto?
Tatiana Tramacere – a sei giorni dal ritrovamento in seguito a quella che familiari e pubblico credevano una scomparsa – è tornata a parlare scegliendo le telecamere della trasmissione Rai3 «Chi l’ha visto», le stesse che avevano raccolto l’appello della sua famiglia. La 27enne di Nardò ha chiesto scusa e ha provato a ricostruire ciò che è accaduto. Perché se il ritrovamento aveva inizialmente rinfrancato parenti e comunità, la storia aveva generato una forte reazione sui social. Le critiche e i commenti duri – dopo che si è scoperto che si trattava di un allontanamento volontario con isolamento – l’hanno spinta a chiudere i suoi profili.

La vicenda e la spiegazione

La giovane era scomparsa il 24 novembre. Mentre genitori, fratello, amici e forze dell’ordine la cercavano ovunque, lei era a poche centinaia di metri da casa. Ha passato undici giorni nell’appartamento dell’amico trentenne Dragos Ioan Gheormescu. «So che il mio comportamento ha generato preoccupazione, confusione e paura e mi dispiace profondamente – ha detto con molta emozione. – Vorrei chiedere scusa a tutti, alla mia famiglia, alle forze dell’ordine, a ogni cittadino di Nardò».

«La verità – ha aggiunto – è che non ho agito con lucidità, mi sono lasciata travolgere da emozioni troppo forti e dalla fragilità che in quel momento non ero più in grado di gestire. La mia scomparsa non è stata una bravata, né un gesto per attirare l’attenzione. È stata una battaglia interiore che porto avanti da quasi due anni, forse un po’ di più. Una guerra silenziosa con qualcosa che mi supera, che a tratti mi spezza e che non ho ancora imparato a dominare senza tremare».

Poi le parole sull’amico Dragos, che l’ha ospitata ed è stato sospettato fino all’ultimo di averla fatta sparire: «Mi ha ospitata, mi ha accolta, mi ha dato una mano», ha ribadito anche davanti alle telecamere, confermando quanto aveva già spiegato ai carabinieri dopo il ritrovamento. Nessuna costrizione, nessuna violenza.

