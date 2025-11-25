Giornale di Brescia
﻿Cronaca

Incidente e cantieri in A4: lunghe code verso Venezia

Alle 16.30 si registrano 13 chilometri di rallentamento: le vetture coinvolte nel tamponamento si sono dovute fermare sulla corsia di marcia lenta, poiché in quel tratto sono in corso dei lavori
La coda in A4
La coda in A4
Un tamponamento avvenuto questo pomeriggio intorno alle 15.30 lungo l’autostrada A4, nel tratto tra Desenzano del Garda e Sirmione, ha causato lunghe code verso Venezia.

L’incidente non avrebbe causato danni alle persone coinvolte, ma dal momento che un cantiere occupa la corsia di emergenza, le vetture incidentate si sono dovute fermare sulla corsia di marcia lenta, intralciando così il traffico. Alle 16.30 la coda risulta di circa 13 chilometri.

Argomenti
autostrada A4A4incidentecode
