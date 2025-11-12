Giornale di Brescia
﻿Cronaca

Suora uccisa in Kenya: servono altre indagini, funerale sospeso

Paolo Bertoli
Suor Anselmina Karimi dirigeva l’«orfanotrofio dei bresciani» nella contea di Meru: il suo corpo senza vita era stato trovato il 12 ottobre all’interno della struttura
Suor Anselmina in mezzo ai bambini dell'orfanotrofio
Suor Anselmina in mezzo ai bambini dell'orfanotrofio
Servono altre indagini per capire chi abbia ucciso suor Anselmina Karimi, 65 anni, la religiosa africana che dirigeva, nella contea di Meru in Kenya, l’orfanotrofio sostenuto dai bresciani delle associazioni «Via Etica ets» e «Il volo di Pietro».

Il suo corpo senza vita era stato trovato il 12 ottobre all’interno della struttura e nelle prime fasi delle indagini era stata arrestata una sua consorella.

Le autopsie

Grazie ai fondi raccolti dai familiari della vittima sono state eseguite due autopsie che hanno evidenziato come la suora sia stata uccisa con un colpo alla testa dopo che qualcuno ha cercato di strangolarla ma anche che l’omicidio non sia avvenuto nel luogo in cui è stato trovato il cadavere.

Suor Anselmina con i bambini dell'orfanotrofio di Nkabune
Suor Anselmina con i bambini dell'orfanotrofio di Nkabune

Funerale sospeso

Secondo quanto ricostruito, con difficoltà, dai media locali e dalle associazioni che sostengono l’orfanotrofio, al momento non è stato individuato un colpevole e le indagini sarebbero ad un punto di stallo.

Per questo alcuni ex bambini, ora adulti, che sono cresciuti con suor Anselmina, hanno avviato una raccolta fondi per assumere investigatori privati e far proseguire le indagini. Grazie a questa iniziativa, almeno per ora, sono stati sospesi il funerale e la sepoltura della religiosa, in modo che possano essere svolti ulteriori accertamenti.

