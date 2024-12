Sul Presena la musica trova casa nell’igloo

Proprio in questi giorni, approfittando anche del freddo intenso a 2.600 metri di quota, è in via di realizzazione il nuovo igloo destinato a divenire il teatro di ghiaccio del Paradice Music. Il consorzio Pontedilegno-Tonale ha presentato il calendario dei concerti che da gennaio ad aprile vedrà protagonisti gli strumenti di ghiaccio a Passo Paradiso.

Per la terza edizione della rassegna sul Presena, nel Milka Paradice Dome da oltre duecento posti, si esibiranno nomi come Marco Ligabue, i Tiromancino e Danilo Sacco. Al lavoro ci sono una serie di scultori degli strumenti e dell’igloo, tutti nati e cresciuti tra la Valcamonica e la Valdisole.

Gli appuntamenti

Il cartellone prevede spettacoli sonori e visivi (grazie a giochi di luce e altri effetti speciali) all’interno del Paradice Dome, un esempio di architettura (polare) e sostenibile perché, con l’avanzare della primavera, si scioglierà naturalmente con un impatto minimo sull’ambiente. Ospiti nazionali e gruppi locali si alterneranno per assicurare una proposta musicale completa, spaziando dal pop al rock, dalla dance al reggae fino ai tributi agli artisti italiani e internazionali, all’opera e al musical. Le loro performance saranno impreziosite dagli strumenti di ghiaccio, ovvero chitarre, bassi, violino, viola e violoncello, batteria e didgeridoo.

Band e orchestra

Il calendario prevede due appuntamenti settimanali: il giovedì sarà protagonista la Paradice Orchestra, formazione di musicisti che suonano gli strumenti di ghiaccio e che, ogni volta, dedicheranno un tributo a un artista o a un gruppo.

Anche la Paradice Band, di cui fa parte uno degli scultori, si esibirà in cinque date. Il primo febbraio ci sarà poi Marco Ligabue, il 22 il doppio spettacolo dei Tiromancino e l’8 marzo toccherà a Danilo Sacco, per quasi vent’anni voce dei Nomadi.

I biglietti per impianti, spettacoli e cene si possono acquistare online o nelle biglietterie del Tonale, di Ponte e Temù. Info su www.pontedilegnotonale.com.