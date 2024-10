Studenti e professori in cammino dal Capirola a Santiago

Gianantonio Frosio

La comitiva di 18 ragazzi e 4 docenti ha percorso circa 160 km fra pioggia e vento forte

2 ' di lettura

L'arrivo a Santiago © www.giornaledibrescia.it

Ci sarebbe molto da raccontare sui 18 studenti del Capirola di Leno e Ghedi che, accompagnati da 4 docenti (Maria Lisa Bettinzoli, Marco Lambruschi, Francesca Marinoni e Roberta Gatta) hanno percorso una parte del Cammino di Santiago (circa 160 chilometri). Si potrebbe guardare alle motivazioni: qualcuno l’ha fatto per mettersi alla prova, altri per vedere nuovi panorami, altri ancora spinti da un afflato religioso. C’è pure chi ha valutato che un viaggio in Galizia significa meno giorni in clas