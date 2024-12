Stalking e lesioni, chiesto processo per il calciatore Ciciretti

Questa volta in primo piano non ci finisce per una prodezza sul campo. Ma per presunte minacce alla ex moglie che lo potrebbero presto far finire a processo.

Richiesta di rinvio a giudizio

La Procura di Roma ha infatti chiesto il rinvio a giudizio per l’attuale centrocampista offensivo dell’Ospitaletto in Serie D – ed ex di Benevento, Parma e Napoli – Amato Ciciretti.

È accusato di stalking e lesioni per aver perseguitato la moglie, soprattutto dopo la fine della relazione datata 2022.

Per i pm romani l’avrebbe anche minacciata di morte. «Ti taglio la gola» o «Ti sfregio quel bel faccino» sono le frasi che Ciciretti avrebbe pronunciato e che sono finite agli atti. Avrebbe anche controllato gli spostamenti della donna con un dispositivo gps.

Gli episodi

Tra gli episodi contestati anche quello del 27 settembre 2022 quando Ciciretti – stando alla ricostruzione della Procura di Roma – avrebbe atteso sotto casa la ex, e una volta chiuso il portone avrebbe preteso di controllare il cellulare della donna, colpita poi con uno schiaffo.