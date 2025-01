Spray al peperoncino al Cfp Educo, 25 studenti intossicati

La diffusione di uno spray al peperoncino ha creato momenti di confusione questa mattina nella scuola di formazione professionale «Educo» di via Alessandro Luzzago 1 in città. Quattro ragazzi dai 14 ai 16 anni hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari e sono stati trasportati presso il pronto soccorso dagli ospedali cittadini. Per loro dei codici verdi.

Nel complesso sarebbero stati almeno 25 i ragazzi che sono stati contaminati dalla diffusione del contenuto dello spray irritante. Sul posto una pattuglia della squadra volante della locale Questura per gli accertamenti di rito .