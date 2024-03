Sposta i New Jersey lungo la Sp6 a Cevo, scatta la denuncia

Sabato scorso a Cevo sono state spostate le barriere New Jersey in cemento che chiudono la strada provinciale Sp6 all’altezza della frana caduta a dicembre.

Il fatto costituisce reato e per questo motivo è stata anche sporta denuncia ai carabinieri. Grazie all’intervento dell’Arma della stazione di Cevo, è stato possibile individuare l’autore del reato, che è stato segnalato alla Procura della Repubblica.

«Le barriere in cemento utilizzate per sbarrare la strada a Cevo sono lunghe 6 metri e pesano decine di quintali. Per spostarle sono stati impiegati due trattori ben attrezzati - commenta il consigliere delegato ai Lavori pubblici, Paolo Fontana.

La situazione sulla Sp6 è costantemente monitorata e l’area della frana non è sicura. Pertanto si raccomanda di rispettare scrupolosamente le indicazioni e le restrizioni poste per garantire la sicurezza di tutti. Desidero esprimere - conclude - un sincero ringraziamento ai carabinieri della stazione di Cevo e al l luogotenente Antonio Tavano, per l’efficace intervento per individuare l’autore del reato».