Spopolamento, alle montagne bresciane «servono almeno 150 milioni»

Ottelli (Uncem): «Ora serve concludere l’iter della legge». Masneri, sindaco di Edolo, chiede «più risorse e incentivi»

Una pittoresca veduta di Magasa - © www.giornaledibrescia.it

La legge sulla montagna non deve partorire un topolino. Perché le comunità che la attendono hanno bisogno di risorse, di servizi, di incentivi. Perché è urgente porre un freno al progressivo spopolamento in favore dei centri urbani. Il percorso, però, non è semplice: l’iter, in corso da anni, è sempre stato in salita, anche se finalmente si intravede all’orizzonte il tanto agognato punto di arrivo, l’approvazione in Parlamento. «Adesso sono tutti concentrati sulla legge di Bilancio, ma subito do