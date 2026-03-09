Spari contro la casa di Rihanna, fermata una donna
Una donna è stata fermata dopo aver sparato dalla sua auto verso l'abitazione di Rihanna a Los Angeles. Lo riporta Tmz, sottolineando che la donna ha circa 30 anni. Rihanna al momento degli spari era all'interno della sua abitazione ma non è chiaro se con lei c'erano anche i suoi tre figli.
Rihanna's Beverly Hills home hit by gunfire, police say https://t.co/B0VnstKwAZ— BBC News (World) (@BBCWorld) March 9, 2026
Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles, sarebbero stati esplosi circa dieci colpi con un fucile AR-15. Almeno quattro proiettili hanno colpito il perimetro esterno della proprietà e uno è penetrato in una parete, senza causare danni agli occupanti dell'abitazione.
