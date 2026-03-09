Giornale di Brescia
Spari contro la casa di Rihanna, fermata una donna

La cantante era all'interno dell'abitazione di Los Angeles
Rihanna - Foto tratta da Instagram
Rihanna - Foto tratta da Instagram
Una donna è stata fermata dopo aver sparato dalla sua auto verso l'abitazione di Rihanna a Los Angeles. Lo riporta Tmz, sottolineando che la donna ha circa 30 anni. Rihanna al momento degli spari era all'interno della sua abitazione ma non è chiaro se con lei c'erano anche i suoi tre figli.

Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles, sarebbero stati esplosi circa dieci colpi con un fucile AR-15. Almeno quattro proiettili hanno colpito il perimetro esterno della proprietà e uno è penetrato in una parete, senza causare danni agli occupanti dell'abitazione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Rihanna
