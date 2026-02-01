Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaItalia e Estero

Sparatoria a Rogoredo tra la Polizia e un rapinatore: è grave

L’uomo ha rivolto contro gli agenti la pistola rubata poco prima a una guardia giurata durante un furto
  • La Polizia a Rogoredo, dove è avvenuta la sparatoria
    La Polizia a Rogoredo, dove è avvenuta la sparatoria - Foto Ansa/Andrea Fasani © www.giornaledibrescia.it
  • La Polizia a Rogoredo, dove è avvenuta la sparatoria
    La Polizia a Rogoredo, dove è avvenuta la sparatoria - Foto Ansa/Andrea Fasani © www.giornaledibrescia.it
  • La Polizia a Rogoredo, dove è avvenuta la sparatoria
    La Polizia a Rogoredo, dove è avvenuta la sparatoria - Foto Ansa/Andrea Fasani © www.giornaledibrescia.it
  • La Polizia a Rogoredo, dove è avvenuta la sparatoria
    La Polizia a Rogoredo, dove è avvenuta la sparatoria - Foto Ansa/Andrea Fasani © www.giornaledibrescia.it
  • La Polizia a Rogoredo, dove è avvenuta la sparatoria
    La Polizia a Rogoredo, dove è avvenuta la sparatoria - Foto Ansa/Andrea Fasani © www.giornaledibrescia.it
  • La Polizia a Rogoredo, dove è avvenuta la sparatoria
    La Polizia a Rogoredo, dove è avvenuta la sparatoria - Foto Ansa/Andrea Fasani © www.giornaledibrescia.it
  • La Polizia a Rogoredo, dove è avvenuta la sparatoria
    La Polizia a Rogoredo, dove è avvenuta la sparatoria - Foto Ansa/Andrea Fasani © www.giornaledibrescia.it
  • La Polizia a Rogoredo, dove è avvenuta la sparatoria
    La Polizia a Rogoredo, dove è avvenuta la sparatoria - Foto Ansa/Andrea Fasani © www.giornaledibrescia.it
  • La Polizia a Rogoredo, dove è avvenuta la sparatoria
    La Polizia a Rogoredo, dove è avvenuta la sparatoria - Foto Ansa/Andrea Fasani © www.giornaledibrescia.it
AA

Ha ferite da arma da fuoco alla testa e a un braccio l'uomo ferito dagli agenti di Polizia a Milano, dopo che ha rivolto contro di loro la pistola rubata poco prima a una guardia giurata. Dopo il furto avvenuto in via Caviglia, l'uomo è fuggito verso la stazione di Rogoredo ed è stato intercettato dalle Volanti lungo via Cassinis.

Lo scontro a fuoco è quindi avvenuto non lontano dal luogo dove Abhderraim Mansouri, 28enne di nazionalità marocchina, è stato ucciso lunedì scorso da un agente di Polizia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
RogoredoMilano
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario