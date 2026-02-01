Sparatoria a Rogoredo tra la Polizia e un rapinatore: è grave
L’uomo ha rivolto contro gli agenti la pistola rubata poco prima a una guardia giurata durante un furto
- La Polizia a Rogoredo, dove è avvenuta la sparatoria - Foto Ansa/Andrea Fasani © www.giornaledibrescia.it
Ha ferite da arma da fuoco alla testa e a un braccio l'uomo ferito dagli agenti di Polizia a Milano, dopo che ha rivolto contro di loro la pistola rubata poco prima a una guardia giurata. Dopo il furto avvenuto in via Caviglia, l'uomo è fuggito verso la stazione di Rogoredo ed è stato intercettato dalle Volanti lungo via Cassinis.
Lo scontro a fuoco è quindi avvenuto non lontano dal luogo dove Abhderraim Mansouri, 28enne di nazionalità marocchina, è stato ucciso lunedì scorso da un agente di Polizia.
