Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValcamonica

Sorprende ladra in casa e viene picchiata: signora finisce in ospedale

Paolo Bertoli
Una 45enne italiana nomade è entrata nell’abitazione di una donna a Vezza d’Oglio e una volta scoperta l’ha colpita per garantirsi la fuga: è stata arrestata dai carabinieri
I carabinieri intervenuti sul posto
I carabinieri intervenuti sul posto
AA

Faccia a faccia con la ladra che era penetrata in casa sua e stava rovistando nei cassetti e negli armadi. La padrona di casa è stata medicata in ospedale per le contusioni che ha riportato nella colluttazione mente la donna è stata arrestata dai carabinieri.

È successo a venerdì a Vezza d’Oglio dove una 45enne italiana nomade ha atteso che la donna uscisse di casa per introdursi e tentate un furto. Non ha fatto bene i suoi conti e la signora è rientrata prima del previsto, sorprendendola mentre cercava di rubare.

Per garantirsi la fuga la 45enne ha colpito la padrona di casa. Ora è in carcere, accusata di rapina e in attesa dell’interrogatorio del Gip.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
rapinapicchiataVezza d'Oglio
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario