Sorprende ladra in casa e viene picchiata: signora finisce in ospedale

Faccia a faccia con la ladra che era penetrata in casa sua e stava rovistando nei cassetti e negli armadi. La padrona di casa è stata medicata in ospedale per le contusioni che ha riportato nella colluttazione mente la donna è stata arrestata dai carabinieri.

È successo a venerdì a Vezza d’Oglio dove una 45enne italiana nomade ha atteso che la donna uscisse di casa per introdursi e tentate un furto. Non ha fatto bene i suoi conti e la signora è rientrata prima del previsto, sorprendendola mentre cercava di rubare.

Per garantirsi la fuga la 45enne ha colpito la padrona di casa. Ora è in carcere, accusata di rapina e in attesa dell’interrogatorio del Gip.