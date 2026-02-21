Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValcamonica

Sonico, si sente male durante una passeggiata: muore ragazzo di 26 anni

Simone Bracchi
È successo nella frazione di Rino, nel comune camuno: il giovane soffriva di crisi epilettiche. Inutile l’intervento dei soccorritori
La frazione Rino a Sonico - © www.giornaledibrescia.it
La frazione Rino a Sonico - © www.giornaledibrescia.it
AA

Stava facendo una passeggiata insieme alla madre e alla zia, quando si è accasciato a terra a causa di un improvviso malore: non c’è stato nulla da fare per un ragazzo di 26 anni. È successo nel pomeriggio a Sonico, nella frazione di Rino, lungo via Panoramica. Il ragazzo, che soffriva già di crisi epilettiche, si è sentito male e si è accasciato a terra.

I parenti hanno chiamato subito il 112 e sul posto è atterrato anche l’elisoccorso decollato da Brescia. Ma per lui non c’è stato nulla da fare. Per accertare i fatti sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Breno.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
malore25ennesentieropasseggiataSonico
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario