Sonico, si sente male durante una passeggiata: muore ragazzo di 26 anni

Stava facendo una passeggiata insieme alla madre e alla zia, quando si è accasciato a terra a causa di un improvviso malore: non c’è stato nulla da fare per un ragazzo di 26 anni. È successo nel pomeriggio a Sonico, nella frazione di Rino, lungo via Panoramica. Il ragazzo, che soffriva già di crisi epilettiche, si è sentito male e si è accasciato a terra.

I parenti hanno chiamato subito il 112 e sul posto è atterrato anche l’elisoccorso decollato da Brescia. Ma per lui non c’è stato nulla da fare. Per accertare i fatti sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Breno.