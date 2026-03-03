Snalv convoca il Congresso provinciale: focus su lavoro e rappresentanza

In un contesto economico segnato da incertezze e precarietà, Snalv Confsal Brescia riunisce iscritti e dirigenti per il Congresso provinciale. L’appuntamento è fissato per domani, mercoledì 4 marzo, alle 16.30 nella sede provinciale di via Colombare 85, a Sirmione.

Tutela dei diritti

Il Congresso rappresenta un momento centrale di confronto politico-sindacale, con l’obiettivo di definire le strategie future e rafforzare la presenza del sindacato nei luoghi di lavoro. Al centro del dibattito, la tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori in una fase economica caratterizzata da instabilità e crescente pressione occupazionale .

A intervenire saranno la segretaria provinciale pro tempore Annachiara Di Donato e la segretaria regionale Veronica Bottini. Tra i temi annunciati: contrattazione, rappresentanza e prospettive occupazionali in Lombardia, con un’attenzione specifica alle criticità e alle opportunità del territorio bresciano .

Sviluppo territoriale

Il sindacato ribadisce l’intenzione di essere protagonista nel confronto con istituzioni e parti datoriali, sottolineando come crescita economica e sviluppo territoriale debbano procedere insieme al rispetto dei diritti dei lavoratori .

Il Congresso si inserisce in una fase di ridefinizione degli equilibri del mercato del lavoro, in cui il ruolo delle organizzazioni sindacali torna al centro del dibattito pubblico.