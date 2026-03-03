Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca

Snalv convoca il Congresso provinciale: focus su lavoro e rappresentanza

Un momento centrale di confronto politico-sindacale, con l’obiettivo di definire le strategie future
La locandina per il congresso provinciale Snalv
La locandina per il congresso provinciale Snalv
AA

In un contesto economico segnato da incertezze e precarietà, Snalv Confsal Brescia riunisce iscritti e dirigenti per il Congresso provinciale. L’appuntamento è fissato per domani, mercoledì 4 marzo, alle 16.30 nella sede provinciale di via Colombare 85, a Sirmione.

Tutela dei diritti

Il Congresso rappresenta un momento centrale di confronto politico-sindacale, con l’obiettivo di definire le strategie future e rafforzare la presenza del sindacato nei luoghi di lavoro. Al centro del dibattito, la tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori in una fase economica caratterizzata da instabilità e crescente pressione occupazionale .

A intervenire saranno la segretaria provinciale pro tempore Annachiara Di Donato e la segretaria regionale Veronica Bottini. Tra i temi annunciati: contrattazione, rappresentanza e prospettive occupazionali in Lombardia, con un’attenzione specifica alle criticità e alle opportunità del territorio bresciano .

Sviluppo territoriale

Il sindacato ribadisce l’intenzione di essere protagonista nel confronto con istituzioni e parti datoriali, sottolineando come crescita economica e sviluppo territoriale debbano procedere insieme al rispetto dei diritti dei lavoratori .

Il Congresso si inserisce in una fase di ridefinizione degli equilibri del mercato del lavoro, in cui il ruolo delle organizzazioni sindacali torna al centro del dibattito pubblico.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Snalv
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario