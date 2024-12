Si torna a sciare sul ghiacciaio Presena: il 14 dicembre l’apertura

La mancanza di neve naturale e il calo della calotta ghiacciata avevano ritardato l'apertura del ghiacciaio Presena. Ora, finalmente, c'è la data: da sabato 14 dicembre sarà possibile sciare dai 3.000 metri di Passo Presena fino al Passo Tonale.

La preparazione

A consentire l'apertura al pubblico del ghiacciaio è stato un intenso lavoro di preparazione con il quale, complice l'abbassamento delle temperature degli ultimi giorni, è stata prodotta neve in grande quantità per predisporre al meglio i tracciati.

Le altre aperture

Domani aprirà inoltre la pista «Serodine», mentre sabato avverrà l’inaugurazione stagionale della pista Alpe Alta e i tapis roulant «Discovery» e «Atlantis» al Passo Tonale, dove per i bambini sono già in funzione anche il tapis roulant «Tubbo» e il «Fantaski», un’area giochi sulla neve con i gonfiabili e le discese per slittino, bob e snow-tubing.

A breve, sempre per i bambini, prenderanno il via le serate «Fun Kids» con musica e animazione, truccabimbi, baby fiaccolata e tè caldo e cioccolata. Sono in programma il 27 dicembre e il 3 gennaio al campo scuola di Ponte di Legno e dall’8 gennaio al Passo Tonale tutti i mercoledì.