Si finge carabiniere e chiede soldi, poi sfonda una vetrina

Si è spacciato per carabiniere e voleva soldi per non far chiudere l'attività. E quando non ha ottenuto quello che chiedeva ha sfondato con l'auto la vetrina. Un bresciano di 40 anni è stato denunciato dai carabinieri di Castiglione delle Stiviere, quelli veri, dopo che si era presentato in un centro massaggi gestito da cinesi millantando di essere un uomo dell'Arma e di aver riscontrato importanti irregolarità che però, con 2500 euro in contanti, avrebbe fatto finta di non aver visto.

La vetrina del centro massaggi di Castiglione

Quando la titolare si è rifiutata di consegnare il denaro l'uomo si è messo al volante della sua auto e ha speronato la vetrina mandandola in frantumi. La donna si è subito presentata in caserma dove ha presentato denuncia. I militari sono riusciti a rintracciare il soggetto, che abita in provincia di Brescia, e lo hanno denunciato per tentata estorsione e danneggiamento.