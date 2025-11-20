Shevchuk: «Pace e ricostruzione in Ucraina, le donne saranno determinanti»

La ricercatrice, ospite nei giorni scorsi del Festival della Pace, ha analizzato il conflitto con una lente di genere

5 ' di lettura

Una donna con un bambino a Mariupol - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Una società in trasformazione, dove la spinta progressista generata dalle contingenze si scontra col modello familiare patriarcale; e dove le donne stanno reclamando ruoli, competenze e incarichi a tutti i livelli, sia in ambito civile che militare. È la fotografia scattata da Sofiia Shevchuk, ricercatrice e autrice del rapporto «Women For Peace and Security. A focus on Women’s Resilience and Advocacy in Ukraine», commissionato da Women in International Security Italy per analizzare il conflitto