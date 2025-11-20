Shevchuk: «Pace e ricostruzione in Ucraina, le donne saranno determinanti»
La ricercatrice, ospite nei giorni scorsi del Festival della Pace, ha analizzato il conflitto con una lente di genere
Una donna con un bambino a Mariupol - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Una società in trasformazione, dove la spinta progressista generata dalle contingenze si scontra col modello familiare patriarcale; e dove le donne stanno reclamando ruoli, competenze e incarichi a tutti i livelli, sia in ambito civile che militare. È la fotografia scattata da Sofiia Shevchuk, ricercatrice e autrice del rapporto «Women For Peace and Security. A focus on Women’s Resilience and Advocacy in Ukraine», commissionato da Women in International Security Italy per analizzare il conflitto
Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.