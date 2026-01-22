Sgrida un ragazzino a Bienno: barista picchiato dai parenti del giovane
L’episodio all’inizio dell’anno. I carabinieri di Breno hanno identificato e un 30enne e un 34enne grazie alle immagini delle telecamere: i due sono stati denunciati
Un intervento dei carabinieri - © www.giornaledibrescia.it© www.giornaledibrescia.it
AA
Ha sgridato un 14enne che si stava comportando male nel suo locale. E per questo è stato vittima di una spedizione punitiva da parte di due parenti del ragazzino.
I carabinieri hanno individuato e denunciato i due uomini, di 30 e 34 anni, che hanno aggredito a calci e pugni il barista e gli hanno provocato lesioni alla testa e al volto che hanno portato i medici a stabilire per lui una prognosi di 30 giorni. Decisive per le indagini le immagini delle telecamere di sorveglianza
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.