Sgrida un ragazzino a Bienno: barista picchiato dai parenti del giovane

Ha sgridato un 14enne che si stava comportando male nel suo locale. E per questo è stato vittima di una spedizione punitiva da parte di due parenti del ragazzino.

I carabinieri hanno individuato e denunciato i due uomini, di 30 e 34 anni, che hanno aggredito a calci e pugni il barista e gli hanno provocato lesioni alla testa e al volto che hanno portato i medici a stabilire per lui una prognosi di 30 giorni. Decisive per le indagini le immagini delle telecamere di sorveglianza