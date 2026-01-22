Giornale di Brescia
Sgrida un ragazzino a Bienno: barista picchiato dai parenti del giovane

Paolo Bertoli
L’episodio all’inizio dell’anno. I carabinieri di Breno hanno identificato e un 30enne e un 34enne grazie alle immagini delle telecamere: i due sono stati denunciati
Un intervento dei carabinieri - © www.giornaledibrescia.it© www.giornaledibrescia.it
Ha sgridato un 14enne che si stava comportando male nel suo locale. E per questo è stato vittima di una spedizione punitiva da parte di due parenti del ragazzino.

I carabinieri hanno individuato e denunciato i due uomini, di 30 e 34 anni, che hanno aggredito a calci e pugni il barista e gli hanno provocato lesioni alla testa e al volto che hanno portato i medici a stabilire per lui una prognosi di 30 giorni. Decisive per le indagini le immagini delle telecamere di sorveglianza

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

