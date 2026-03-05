Sfruttamento di lavoro, anche minorile: tre arresti a Palazzolo

Sfruttamento del lavoro anche di minorenni irregolari, alloggi degradati ricavati dentro la fabbrica e un sistema di imprese «apri e chiudi» per evadere il fisco. È quanto hanno scoperto Carabinieri e Guardia di Finanza nel Bresciano, dove tre cittadini romeni sono stati raggiunti da misure cautelari: uno in carcere e due ai domiciliari.

L’indagine riguarda lo sfruttamento di 14 lavoratori moldavi, tra cui tre minorenni, tutti irregolari sul territorio nazionale, oltre al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per 15 cittadini moldavi, di cui otto minorenni.

L’inchiesta è partita l’11 febbraio scorso da un controllo dei carabinieri in una ditta di Palazzolo sull’Oglio, attiva nella lavorazione di prodotti in gomma per conto terzi. Le verifiche con il Nucleo ispettorato del lavoro hanno fatto emergere paghe a cottimo sotto i minimi contrattuali, violazioni su orari e riposi, gravi carenze sulla sicurezza e condizioni abitative degradanti ricavate negli stessi locali di lavoro.

Gli accertamenti economico-finanziari hanno inoltre ricostruito un presunto sistema di ditte individuali intestate a prestanome, utilizzate negli anni nello stesso stabilimento per eludere controlli fiscali e contributivi. Una delle imprese, chiusa d’ufficio nel dicembre 2025, avrebbe evaso imposte per oltre 670mila euro in due anni, mentre un’altra sarebbe stata aperta nel gennaio 2026 come prosecuzione delle attività precedenti.

Secondo gli investigatori, il meccanismo delle imprese «apri e chiudi», insieme allo sfruttamento della manodopera irregolare, avrebbe consentito alle società coinvolte di offrire servizi a prezzi altamente concorrenziali sul mercato.