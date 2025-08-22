A settembre chiude la galleria Castagneti ad Angolo Terme per lavori

Durante settembre Anas avvierà importanti lavori di riqualificazione della galleria Castagneti, situata nel Comune di Angolo Terme lungo la Ss294 «della Via Mala». L’intervento, necessario per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della viabilità, comporterà inevitabili modifiche alla circolazione, in particolare durante le ore notturne.

«I Comuni di Angolo Terme, della Val di Scalve e la Comunità Montana della Val di Scalve stanno lavorando congiuntamente, in confronto con Anas, l’impresa incaricata e gli enti preposti, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per cittadini, imprese e lavoratori – comunicano gli enti –. Siamo consapevoli dell’impatto che tali lavori avranno sulla quotidianità e sulle attività economiche del territorio; per questo motivo stiamo sollecitando tutte le misure possibili per garantire percorsi alternativi adeguati e limitare i disservizi.

Presto si avranno ulteriori aggiornamenti non appena saranno disponibili dettagli tecnici e operativi e «confidiamo nella collaborazione e nella comprensione di tutta la comunità, consapevoli che questi interventi rappresentano un passaggio fondamentale per la sicurezza e il futuro della nostra viabilità».