A settembre chiude la galleria Castagneti ad Angolo Terme per lavori

La Redazione Web
L’intervento è necessario per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della viabilità. Previste modifiche alla circolazione
L'ingresso della galleria Castagneti - © www.giornaledibrescia.it
Durante settembre Anas avvierà importanti lavori di riqualificazione della galleria Castagneti, situata nel Comune di Angolo Terme lungo la Ss294 «della Via Mala». L’intervento, necessario per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della viabilità, comporterà inevitabili modifiche alla circolazione, in particolare durante le ore notturne.

«I Comuni di Angolo Terme, della Val di Scalve e la Comunità Montana della Val di Scalve stanno lavorando congiuntamente, in confronto con Anas, l’impresa incaricata e gli enti preposti, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per cittadini, imprese e lavoratori – comunicano gli enti –. Siamo consapevoli dell’impatto che tali lavori avranno sulla quotidianità e sulle attività economiche del territorio; per questo motivo stiamo sollecitando tutte le misure possibili per garantire percorsi alternativi adeguati e limitare i disservizi.

Presto si avranno ulteriori aggiornamenti non appena saranno disponibili dettagli tecnici e operativi e «confidiamo nella collaborazione e nella comprensione di tutta la comunità, consapevoli che questi interventi rappresentano un passaggio fondamentale per la sicurezza e il futuro della nostra viabilità».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
galeria CastagnetilavoriAngolo Terme
