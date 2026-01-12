Giornale di Brescia
Sequestro record di 10 tonnellate di cocaina al largo delle Canarie

Si tratta della più grande operazione di questo tipo realizzata in acqua dalle forze di polizia europee: 13 le persone arrestate
La droga trovata a bordo della nave mercantile - Foto Epa/Ramon de la Rocha © www.giornaledibrescia.it
La polizia spagnola ha sequestrato quasi 10 tonnellate di cocaina a bordo di una nave mercantile carica di sale, intercettata al largo delle Canarie, in quella che viene definita la più grande operazione di questo tipo realizzata finora in acqua dalle forze di polizia europee.

L’intervento, condotto con il supporto della Marina, è avvenuto nella notte del 6 gennaio a 535 chilometri a ovest dell’isola di El Hierro, nelle Canarie, dove gli agenti del Gruppo speciale operazioni (Geo) hanno abbordato il mercantile United S, battente bandiera del Camerun.

L’operazione

A bordo sono state arrestate 13 persone – sette indiani, quattro turchi e due serbi – e recuperati 9.994 chili di cocaina. Parte della droga, quasi una tonnellata, era già pronta per essere scaricata in mare, mentre il resto era nascosto in stiva sotto strati di sale.

L’operazione, denominata Marea Blanca, è stata coordinata dalla Procura antidroga dell’Audiencia Nacional e dalla sezione centrale di Istruzione n.4, con la collaborazione di agenzie internazionali tra cui Dea statunitense, Nca britannica, Maoc-N e polizia federale brasiliana.

Il capo della Brigata centrale antidroga spagnola, Alberto Morales, ha parlato di «un duro colpo» inferto alle reti del narcotraffico e di «una prova dell’efficacia della cooperazione internazionale».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
sequestrococainaisole Canarie
