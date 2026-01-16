Giornale di Brescia
Sequestrati 160 kg di cocaina nascosti in un tir: due arresti a Bergamo

Andrea Cittadini
L’operazione è della Guardia di Finanza di Brescia: la droga avrebbe potuto fruttare sul mercato circa 20 milioni di euro
Sequestro di cocaina: l'operazione della GdF
Oltre 160 chilogrammi di cocaina sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Brescia nel corso di un’operazione di controllo del territorio nella zona industriale della provincia di Bergamo. Due uomini di origine albanese sono stati arrestati.

  • La droga sequestrata a Bergamo e il tir
    La droga sequestrata a Bergamo e il tir - Foto Guardia di Finanza © www.giornaledibrescia.it
I militari hanno notato movimenti sospetti attorno a un camion con l’autista del mezzo pesante salito all’interno del rimorchi, mentre un’autovettura si affiancava al tir. Le operazioni di controllo sono scattate nel momento della consegna di sette voluminosi borsoni al conducente dell’auto.

All’interno dei borsoni sono stati rinvenuti 150 panetti di cocaina, per un peso complessivo superiore ai 160 chilogrammi. Secondo le stime degli investigatori, la droga avrebbe potuto fruttare sul mercato circa 20 milioni di euro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
cocainaGuardia di FInanzaBergamo
