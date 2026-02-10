Segue il navigatore e finisce incastrato: camion bloccato ad Agnosine

Galeotto fu il TomTom. Il navigatore ha portato un tre assi Volvo lungo una stradina stretta, difficile da affrontare anche in auto. Il camion si è bloccato e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Vestone.

Strada sbagliata

Stava trasportando frutta, da Urago d’Oglio a Sarezzo, il «tre assi» Volvo che questa mattina poco prima delle 7 si è incastrato lungo via Avis, ad Agnosine, la stradina che passando accanto alle scuole medie sale fino a raggiungere la Provinciale 79, che porta al passo del Cavallo e poi a Lumezzane.

L’errore del navigatore è iniziato alla rotonda per Bione Pieve. Il mezzo pesante, che saliva da Odolo, ha così preso la strada per Agnosine e, non si sa perché, ha indicato all’autista di infilare via Avis per farlo tornare sulla retta via.

La strada bloccata dal camion - © www.giornaledibrescia.it

Superato il tratto a doppio senso, il Volvo è risalito ancora, fino ad incastrarsi fra la montagna ed una rete di cinzione alla prima curva a sinistra, a poche decine di metri dalla meta.

Lì lo hanno trovato i Vigili del Fuoco vestonesi. Col loro aiuto il camionista ha provato a smuovere il mezzo, ma senza risultato. Per trarlo d’impaccio dovrà ora intervenire un veicolo adeguato, forse una gru.