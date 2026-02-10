Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca

Segue il navigatore e finisce incastrato: camion bloccato ad Agnosine

Ubaldo Vallini
Il mezzo pesante stava trasportando frutta: il camionista ha provato a smuoverlo, ma senza risultato. Ora dovrà intervenire una gru
Il camion incastrato ad Agnosine - © www.giornaledibrescia.it
Il camion incastrato ad Agnosine - © www.giornaledibrescia.it
AA

Galeotto fu il TomTom. Il navigatore ha portato un tre assi Volvo lungo una stradina stretta, difficile da affrontare anche in auto. Il camion si è bloccato e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Vestone.

Strada sbagliata

Stava trasportando frutta, da Urago d’Oglio a Sarezzo, il «tre assi» Volvo che questa mattina poco prima delle 7 si è incastrato lungo via Avis, ad Agnosine, la stradina che passando accanto alle scuole medie sale fino a raggiungere la Provinciale 79, che porta al passo del Cavallo e poi a Lumezzane.

L’errore del navigatore è iniziato alla rotonda per Bione Pieve. Il mezzo pesante, che saliva da Odolo, ha così preso la strada per Agnosine e, non si sa perché, ha indicato all’autista di infilare via Avis per farlo tornare sulla retta via.

La strada bloccata dal camion - © www.giornaledibrescia.it
La strada bloccata dal camion - © www.giornaledibrescia.it

Superato il tratto a doppio senso, il Volvo è risalito ancora, fino ad incastrarsi fra la montagna ed una rete di cinzione alla prima curva a sinistra, a poche decine di metri dalla meta.
Lì lo hanno trovato i Vigili del Fuoco vestonesi. Col loro aiuto il camionista ha provato a smuovere il mezzo, ma senza risultato. Per trarlo d’impaccio dovrà ora intervenire un veicolo adeguato, forse una gru.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
camion incastratoAgnosine
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario