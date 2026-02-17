Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca

La Scuola di Polizia di Brescia accoglie 244 nuovi allievi agenti

Roberto Manieri
Il Questore Paolo Sartori ha dato il benvenuto ai nuovi allievi della Polizia di Stato. Il corso durerà dieci mesi e si concluderà il 1° dicembre 2026
Il questore Paolo Sartori ha accolto i nuovi allievi della Polgai
Il questore Paolo Sartori ha accolto i nuovi allievi della Polgai
AA

Il Questore di Brescia, Paolo Sartori, ha accolto 244 nuovi allievi agenti della Polizia di Stato, provenienti da tutta Italia, presso la Scuola di Polizia di Brescia. Il corso di formazione durerà 10 mesi e terminerà il 1° dicembre 2026.

Gli allievi, 44 donne e 200 uomini di giovanissima età, saranno preparati per acquisire competenze tecnico-operative e valori per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto della legalità. Il Questore ha espresso il suo benvenuto e ringraziamento per la scelta di servire la comunità.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Polgaiscuola di poliziaBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario