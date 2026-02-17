La Scuola di Polizia di Brescia accoglie 244 nuovi allievi agenti

Il Questore di Brescia, Paolo Sartori, ha accolto 244 nuovi allievi agenti della Polizia di Stato, provenienti da tutta Italia, presso la Scuola di Polizia di Brescia. Il corso di formazione durerà 10 mesi e terminerà il 1° dicembre 2026.

Gli allievi, 44 donne e 200 uomini di giovanissima età, saranno preparati per acquisire competenze tecnico-operative e valori per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto della legalità. Il Questore ha espresso il suo benvenuto e ringraziamento per la scelta di servire la comunità.