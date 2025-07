Scritte no vax a Darfo nel giorno dell’open day vaccinale

«Vax=morte»: sono queste alcune delle scritte comparse nella notte su tutti i muri esterni della Casa di comunità di Darfo. Proprio qui, in giornata, è previsto l’open day vaccinale.

Sul posto, per individuare su chi abbia imbrattato l’edificio con slogan no vax, sono intervenuti i Carabinieri, che stanno indagando per risalire agli autori del gesto.