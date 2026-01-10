Calabria, scossa di terremoto magnitudo 5.1

Una forte scossa di terremoto, magnitudo 5.1, è stata avvertita alle 5.53 a Reggio Calabria, con numerose segnalazioni anche da Messina e da altre zone della Calabria. Avvertita anche nella Sicilia orientale: molta paura, ma nessun danno, a Siracusa, Catania e Messina, dove il terremoto è stato percepito anche nelle abitazioni ai piani bassi.

L'epicentro, secondo quanto riporta il sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato in mare al largo della costa ionica a una profondità di 65 chilometri.

Nessuna segnalazione di danni dopo il terremoto. Lo ha detto all'Ansa il capo del dipartimento della Protezione civile della Regione Calabria Domenico Costarella che sta seguendo le verifiche dalla Sala operativa di Catanzaro. «Nonostante la scossa sia stata in mare, e questo sicuramente ha aiutato - ha detto Costarella - ho disposto le verifiche nelle aree più vicine e non ci sono segnalazioni di danni. Ho sentito anche la commissaria dell'Asp di Reggio Calabria e anche per l'ospedale di Melito Porto Salvo non ci sono segnalazioni».

«Stiamo monitorando - dice Massimo Minutoli, assessore alla Protezione civile del Comune di Messina - la situazione del vento perché oggi sono previste raffiche molto forti e terremo aggiornata la popolazione». La scossa ha causato molta apprensione anche a Taormina e nei comuni vicini.

«Dalle 6 sulla linea Catanzaro-Melito la circolazione ferroviaria è sospesa in via precauzionale tra Roccella e Melito per consentire la verifica dello stato della linea a seguito di una scossa di terremoto con epicentro nel Mar Ionio». È quanto si legge sul sito di Rete ferroviaria italiana. «È in corso l'intervento dei tecnici di Rfi per i necessari controlli alla linea». Contestualmente, spiega Rfi, è stato attivato un servizio con corse bus.

Nel Bresciano

Solo ieri si sono registrate due scosse anche nel Bresciano, nell’area dell’altlo Garda. L’epicentro è stato localizzato a circa tre chilometri a nord-ovest di Gargnano.

Entrambe le scosse sono state avvertite dalla popolazione, soprattutto nei comuni affacciati sul lago e nell’entroterra di Gargnano. Per ora non si registrano danni a edifici né feriti.