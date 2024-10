Scoppia pneumatico ad aereo atterrato a Orio, scalo chiuso

Partenze e arrivi sono momentaneamente fermi all'aeroporto di Orio al Serio, dopo che stamattina un volo Ryanair proveniente da Barcellona, appena atterrato, ha registrato lo scoppio di uno pneumatico. Nessuno è rimasto ferito. Il velivolo è al momento fermo sulla pista. Stanno intervenendo i vigili del fuoco per l'evacuazione dei passeggeri.

La società Sacbo, che gestisce l'Aeroporto Milano Bergamo comunica chei voli in partenza sono ritardati e i voli in arrivo potranno subire dirottamenti o cancellazioni, fino alla riapertura dell'aeroporto Caravaggio: qui la situazione in tempo reale.

Nessun ferito

Era appena atterrato con puntualità stamani alle 8 sulla pista di Orio al Serio il volo Ryanair FR846 proveniente da Barcellona El Prat quando uno pneumatico è scoppiato. L'aereo – con a bordo 162 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio – era ancora in leggero movimento e il pilota, secondo una prima ricostruzione, è riuscito a contenerlo sulla pista. Non si sono registrati incendi né ai carrelli né altrove. La polizia di frontiera e i vigili del fuoco hanno fatto evacuare i passeggeri. I voli in partenza hanno registrato ritardi o cancellazioni e si stima che lo scalo, ancora chiuso, possa riaprire nel primo pomeriggio. I voli in arrivo sono stati fatti atterrare in altri scali come Malpensa e Verona.