Collisione fra due navi da crociera lungo il Nilo, morta un'italiana

«Una cittadina italiana è deceduta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta questa sera sul Nilo nella zona di Luxor. I funzionari del consolato d'Italia sono in contatto col coniuge della cittadina italiana e con i tour operator che hanno seguito gli altri italiani presenti sulla imbarcazione coinvolta»: a renderlo noto è la Farnesina.

Dalle prime informazioni la collisione tra le due imbarcazioni sarebbe avvenuta a 30 chilometri da Luxor intorno alle 19 ora locale in Egitto. Nella nave Royal Beau Rivage, vi erano decine di italiani a bordo. La donna deceduta, Denise Ruggeri, 47enne originaria dell’Aquila, era accompagnata dal marito. Era originaria di Cagnano Amiterno, piccolo comune della provincia aquilana e insegnava in una scuola di Pizzoli, sempre nell'Aquilano.

Le autorità italiane sono in contatto con il loro tour operator, mentre è stato attivato il console onorario a Luxor. Secondo una prima ricostruzione la collisione avrebbe distrutto almeno quattro cabine della nave Royal Beau Rivage.

«La Farnesina e l'ambasciata italiana in Egitto seguono la situazione a Luxor, dove alcuni connazionali a bordo di un'imbarcazione sono rimasti coinvolti in una collisione mentre erano in crociera sul Nilo. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è informato a ne segue l'evoluzione» ha scritto su X il ministero degli Affari.

«C'è stata una collisione tra due navi che ha interessato diverse cabine dove c'era anche una nostra connazionale. Stiamo ovviamente verificando» le condizioni delle «decine di connazionali che erano a bordo e che sono state interessate dall'incidente, ma per il momento sembra che ci sia solo il decesso della signora». Così l'ambasciatore italiano in Egitto, Agostino Palese, intervenuto al Tg2. Palese spiega che «siamo in contatto con il marito e con il console a Luxor che sta assicurando l'attitudine per tutti i passeggeri che stanno scendendo dalla nave».