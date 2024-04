Sciopero Trenord, i sindacati: «Adesione forte in tutta la Lombardia»

«Adesione forte in tutta la Lombardia» allo sciopero di Trenord (qui l’elenco dei treni garantiti) indetto per oggi dai sindacati Orsa e Uil Trasporti. Lo affermano fonti sindacali da cui emerge che «lo sciopero sta andando molto bene. Inoltre - viene spiegato - stamani hanno soppresso anche cinque treni nella fascia di garanzia per inadempienze aziendali già denunciate».

Gli orari dell’astensione

Dalle 3 di questa notte alle 2 di martedì 23 aprile le organizzazioni sindacali Orsa e Uiltrasporti hanno indetto uno sciopero che, per l'intera giornata di oggi, lunedì 22 aprile, può avere ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e dei collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona di Trenord.

Le corse possono subire variazioni e cancellazioni. In mattinata assicurati i treni nella fascia di garanzia dalle 6 alle 9 (convogli con partenza prevista dopo le 6 e arrivo a destinazione entro le 9); questa sera circoleranno i treni con partenza dopo le 18 e arrivo a destinazione entro le 21.

Previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per le corse del servizio aeroportuale non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.